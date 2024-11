A Casa do Povo de São Roque do Faial informa que decorrerá na próxima sexta-feira, 22 de novembro, pelas 16 horas, na sede desta instituição, uma ação de sensibilização sobre a temática da ‘Causa Animal’.

A atividade será dinamizada pela Provedoria do Animal da RAM.

O Estatuto do Provedor do Animal da RAM foi criado pelo Decreto Legislativo Regional nº 12/2021/M, de 20 de maio, atribuindo ao seu Provedor as funções de principais de garantir a defesa do bem-estar e a proteção dos animais, bem como promover, zelar, e monitorizar a prossecução dos seus direitos e interesses, tendo como uma das competências a prevista no artº 2º, alínea g) do diploma em causa, isto é, “Divulgar meios de promover o bem-estar dos animais, assim como dos seus direitos, o seu conteúdo e importância, assim como promover e participar em ações de sensibilização, seminários, conferências, cursos e outros eventos afins”.

Nesse contexto a Provedoria tem feito ações de sensibilização junto das Escolas da RAM, a fim de sensibilizar os mais jovens para boas práticas nos diversos tipos de interação entre o ser humano e animal não humano, a fim de acabar com a errância, mitigar ao máximo os maus tratos, e proporcionar a estes animais o maior bem-estar possível. É investindo sobretudo nesta geração que podemos aspirar por um futuro melhor do ponto de vista da causa. Desde cedo pensamos ir ainda mais longe, e enveredar também pela difícil tarefa de sensibilizar os mais velhos.

A referida ação é aberta ao público em geral.

Uma vez que funciona nas nossas instalações o Centro de Convívio, os idosos que frequentam aquela valência participarão na ação de sensibilização.