A Casa do Povo de São Roque do Faial, no âmbito das comemorações do seu 34.º aniversário que decorreu ontem, 23 de janeiro, homenageou o professor Geraldo Dória, pelo facto de ser o elemento que está há mais tempo no grupo coral e na Tunacedros (desde a fundação dos referidos grupos).

De referir que a cerimónia foi presidida por Ana Sousa, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

“O Professor Geraldo de Freitas Dória, nasceu em São Roque do Faial, a 8 de setembro de 1973. É Licenciado em Química pela Universidade da Madeira, pós graduado em “Multimédia em Educação”, pela Universidade de Aveiro (2005) e em “Organização e Administração Educacional” pela Escola Superior de Educação de Fafe (2019) e Mestre em Educação na área de Gestão e Administração Educacional pelo Instituto de Estudos Superiores Europeus (2021)”, refere um comunicado da casa do povo.

É atualmente professor de Físico-química na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos com Pré-Escolar e Creche do Porto da Cruz, onde leciona a disciplina de Físico-Química.

Foi presidente da Assembleia de Freguesia de São Roque do Faial de 1997 a 2001, foi presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de São Roque do Faial, durante vários mandatos, sendo o atual presidente do Conselho Fiscal desta instituição.

Além disso, é membro do Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial há 33 anos, tendo sido seu responsável durante vários anos. Foi membro do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” desta Casa do Povo. É membro da “Tunacedros” da Casa do Povo desde a sua fundação, há praticamente 38 anos.

A Direção da Casa do Povo de São Roque do Faial, na sua reunião de 13 de janeiro de 2025, decidiu homenagear o professor Geraldo Dória, pelo seu trabalho na área sociocultural na nossa freguesia nas últimas décadas, sendo um dos elementos mais antigos nos nossos grupos culturais.