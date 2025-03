A Casa do Povo de São Roque do Faial, organizará na próxima quarta-feira, dia 19 de março, uma iniciativa a assinalar o Dia do Pai.

Conforme revelou aquela entidade em nota de imprensa, a Casa do Povo vai homenagear todos os elementos que fazem parte dos grupos musicais a instituição, nomeadamente: da “Tunacedros”, do Grupo Coral, do Grupo Recreativo, do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” e da Orquestra de Bandolins, e que são também pais.

“Este evento serve para incentivar os sócios desta instituição e todos os interessados a participar ativamente nos supra mencionados grupos ou nas inúmeras iniciativas que a Casa do Povo realiza ao longo do ano”, lê-se na nota, que acrescenta que o facto de só serem contemplados os pais que são membros dos grupos da Casa do Povo deve-se a “restrições financeiras”.

Mais informa que será realizado um jantar - convívio a partir das 19h30 num restaurante da localidade.