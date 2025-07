A Casa do Povo de São Roque do Faial está a organizar uma digressão ao Alentejo, de 4 a 8 de julho, iniciativa na qual participam 53 pessoas maioritariamente de São Roque do Faial e de Santana, embora participem também elementos do Faial, de São Jorge e da Ilha.

“O primeiro dia da viagem começou bem cedo, aproveitando a manhã para visitar Lisboa, mais concretamente a zona de Belém. Ainda antes do almoço, a comitiva passou por Montemor-o-Novo visitando o Castelo, a igreja de São Tiago e o Santuário de Nossa Senhora da Visitação. Da tarde, realce para a visita à Adega de Borba”, elucida um comunidado enviado à redação.

Hoje, segundo dia, a manhã será de visita à vizinha Espanha, Badajoz. À tarde estão agendadas visitas a Castelo de Vide e Marvão.

A jornada continuará amanhã, terceiro dia, com visita a Campo Maior. A comitiva aproveitará para também visitar o Centro de Ciência do Café - Fábrica Delta Cafés. O Lagar Museu de Campo Maior será outro lugar a visitar. Já a tarde está reservada a uma visita guiada à cidade de Elvas com destaque para a Praça da República, Antiga Sé Catedral, Castelo e Muralhas Fortes de Elvas.

O dia sete de julho está reservado a Monsaraz e Reguengos com destaque para a visita à Barragem do Alqueva, com passeio de barco. O Lagar de Azeite Sem-Fim, também será visitado.

Já para o último dia da digressão estão agendadas visitas guiadas à cidade Évora com destaque para o seu centro histórico.

A terminar os participantes terão oportunidade ainda de passar pelo Parque das Nações, em Lisboa.

Para esta atividade, a Casa do Povo conta com a parceria da Agência TRVPRO.

A Casa do Povo teve também a colaboração da Câmara Municipal de Santana e da Associação Desportiva de São Roque do Faial que disponibilizaram transporte para os interessados se poderem deslocar entre Santana e o aeroporto.