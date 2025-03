A Casa do Povo de São Martinho encerrou as celebrações de Carnaval com um Lanche Musical, proporcionando uma tarde de convívio para utentes, colaboradores e convidados.

O evento contou com a participação do Projeto Brasil Vivo, bem como com a presença das trupes de Carnaval Associação Recreativa Cultural e Escola de Samba Poeira D’ Enigmas e Associação Recreativa de Achada de Gaula - Malta do Furor.

A celebração recebeu ainda Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, e Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, que se juntaram aos presentes para celebrar esta tradição carnavalesca.

Além da música e da animação, o lanche foi marcado por iguarias típicas da época, com destaque para as tradicionais malassadas com mel, proporcionando um verdadeiro sabor do Carnaval.

“O evento finalizou com a entrega de certificados aos participantes e reforçou a importância do convívio e da cultura na comunidade, promovendo a alegria e o espírito festivo que caracterizam esta quadra”, descreve a Casa do Povo de São Martinho, em comunicado.