A Casa do Povo de Santana foi contemplada com uma carrinha de 9 lugares, no âmbito da candidatura apresentada pela instituição à segunda edição do Orçamento Participativo da Região (OPRAM).

A viatura vem ajudar esta Casa do Povo no transporte dos vários grupos, como a equipa de futsal, o grupo folclórico e o grupo de teatro.

O projeto vencedor recebeu 210 votos e representa um investimento suportado pelo OPRAM de a ordem dos 40 mil euros.

A entrega foi feita pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.