No próximo domingo, dia 10, decorrerá na Casa do Povo da Ilha, a partir das 18h00, as comemorações da Pinga de São Martinho.

É um evento organizado pela Casa do Povo que visa dar continuidade às tradições e costumes associados ao São Martinho, tais como a prova do vinho novo, as iguarias típicas da época, as castanhas assadas, bem como a promoção do convívio entre gerações.

Para esta iniciativa está programada a participação do Centro de Convívio da Casa do Povo da Ilha, bem como a atuação do DJ Lino. Após a animação, terá lugar o convívio, com a prova dos vinhos e gastronomia.