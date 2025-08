A Casa do Povo da Calheta tem abertas inscrições para o curso de rendas antigas.

Esta formação decorrerá ao longo de 20 sessões, às quintas-feiras, entre as 10h00 e as 14h00, com início marcado para o dia 11 de setembro, sendo que os interessados poderão realizar a sua inscrição presencialmente, na sede da Casa do Povo da Calheta, ou através do telefone 291 822 300 ou do email geral@casadopovocalheta.com.

Esta iniciativa conta com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.