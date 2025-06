A presidente da Câmara de Santa Cruz lançou um repto ao Governo Regional para apoiar na valorização da casa e dos jardins da artista plástica Lourdes Castro. O sobrinho e herdeiro, ouvido pelo JM, mostra-se supreendido com o desafio e diz que a propriedade, sendo privada, tem sido preservada sem apoios públicos e diz-se disponível para ouvir a autarquia santa-cruzense. Este é o tema que faz a manchete desta quarta-feira do JM.

Continuando na ‘rota’ das eleições autárquicas, o Jornal faz contas ao número de pessoas que os partidos deverão ter disponíveis para poderem concorrer às 11 câmaras e assembleias municipais. São 384 candidatos, sem contar com as juntas de Freguesia.

Nas comemorações do 10 de Junho, no Palácio de São Lourenço, testemunhámos a emoção e o reconhecimento dos galardoados, Rocha da Silva, Raimundo Quintal, Maria Góis Ferreira e os responsáveis pelas escolas Francisco Franco e Externato da Apresentação de Maria, que está a comemorar o primeiro centenário.

Outros destaques nesta edição: ‘Posto Emissor do Funchal transita para a Fernão de Ornelas’ e ‘Inspeção apreende 1000 litros de óleos alimentares usados’.

Para ler em Ocorrências, ‘Fuga de amoníaco não causou impactos ambientais’ e ‘Imigrante esfaqueado após tentativa de assalto’.

Estas são as chamadas à primeira página, mas há mais para ler nesta edição, no papel e no digital, assim como nas redes sociais, no site e na APP. Boa quarta-feira!