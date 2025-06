A manchete da edição de hoje do JM noticia que Miguel Albuquerque lança o número 2 do Governo Regional para as autárquicas no Funchal.

Após uma década no exercício de funções governativas, Jorge Carvalho regressa às lides do poder local, depois de ter sido presidente da Junta de São Gonçalo em 2005.

O candidato terá autonomia para reestruturar todos os parâmetros da candidatura da coligação PSD/CDS, inclusive a equipa, que será reformulada. Mas a saída obriga a reajustar o executivo.

Por outro lado, José Luís Nunes confessou ontem que a renúncia à candidatura foi uma das decisões mais difíceis que tomou.

O agora ex-candidato à Câmara Municipal do Funchal admite ter-lhe custado abdicar do projeto autárquico, agradeceu o apoio e disponibilizou-se para ajudar o “PSD, o Funchal e as suas gentes”.

Também o JPP apresenta novidades para o Funchal. O secretário-geral do partido integra a lista de Fátima Aveiro e assegura que a equipa é formada por “quadros que já fazem parte do JPP há algum tempo”.

“Temperaturas altas levaram milhares a banhos”; “Polícia esfaqueado nas festas de São Pedro”; “Militar madeirense ficou em primeiro no curso de comandos”; e “Centro de Reprodução defende coelho-bravo” compõem as demais chamadas.