Na viagem que já vai longa, apenas em Santana foram descortinados cartazes do Chega à vista de todos, um deles estava a menos de 500 metros de uma Assembleia de voto.

Todos os restantes partidos tiveram o cuidado e trabalho de tapar os seus cartazes com uma lona, cumprindo assim com a Lei. Em pequenas freguesias, as mesas de voto estavam quase às moscas, como foram os casos das mesas de voto numa escola de Santana, no Arco de São Jorge e em São Jorge.

Em São Vicente, a Assembleia de voto começa a ter mais votantes, agora, ao final do dia.