Carreira 93 com nova denominação e novo itinerário

A Horários do Funchal informaram, hoje, que, a partir de amanhã, dia 13 de maio, a carreira 93 passará a ser denominada ‘Lombo Jamboeiro/São Roque’ e o itinerário incluirá o novo troço de ligação entre o Caminho do Lombo Jamboeiro e o Caminho da Ribeira de Santana, bem como circulará pelo Caminho da Ribeira de Santana.

Assim sendo, o novo itinerário fará as seguintes paragens: São Roque (Junta de Freguesia), C.º da Igreja Velha, C.º da Cova, Estrada Comandante Camacho de Freitas, C.º do Galeão, Cº Novo de Galeão, Estrada Comandante Camacho de Freitas, C.º do Lombo Jamboeiro, novo troço de ligação do C.º do Lombo Jamboeiro ao Cº da Ribeira de Santana, C.º da Ribeira de Santana, Estrada Comandante Camacho de Freitas, Rua Escola Secundária do Galeão, C.º da Água de Mel, Estrada Comandante Camacho de Freitas, São Roque (Junta de Freguesia) – Término.

A companhia mais realça que a passagem pelo Caminho do Lombo Jamboeiro será realizada apenas no sentido de subida, sendo que no sentido de descida será efetuado pelo Caminho da Ribeira de Santana e as paragens existentes na Estrada Comandante Camacho de Freitas, desde o cruzamento com o Caminho da Azinhaga até ao entroncamento com o Caminho da Ribeira de Santana, deixarão de ser utilizadas por esta carreira.

As paragens de transbordo mais próximas do novo trajeto, que se localizam na Estrada Comandante Camacho de Freitas, têm os seguintes códigos de paragem, à direita sentido descendente do Caminho da Ribeira de Santana: 141 e 143, e à esquerda sentido descendente do Caminho da Ribeira de Santana: 118 e 145 (ponte do Medinas).