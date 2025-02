O Madeira Shopping prepara-se para celebrar o Carnaval com uma programação repleta de atividades de 28 de fevereiro a 9 de março.

O centro será palco de desfiles, performances de dança e percussão, e exposições de trajes típicos, como os do Grupo “Sempre Jovem” de Câmara de Lobos, que trazem a tradição carnavalesca da Madeira ao público. Os destaques incluem desfiles do Fitness Team, Malta do Furor e o Grupo de Percussão “Os Macetitas”, além de workshops de máscaras e pinturas têxteis para crianças.

No dia 4 de março, o espetáculo do MagoEBom e o Desfile Infantil com o Trapalhão prometem encantar os mais pequenos.