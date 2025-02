Eduardo Jesus disse esta tarde no Mercado de Carnaval, no Funchal, que a ocupação hoteleira está acima dos 90 por cento.

O secretário regional com o pelouro do Turismo falou da importância do cartaz que terá um total de 63 atuações, entre cortejos, espetáculos, workshops, entre outras.

Sobre o Mercado de Carnaval contradiz as queixas de comerciantes das redondezas que se dizem prejudicados.

Na opinião do governante, o certame é um “indutor de atratividade” à área onde está inserido. Sobre o estado do tempo, disse que a organização está a seguir com atenção os avisos meteorológicos.

Miguel Albuquerque visitou o mercado juntamente com Eduardo Jesus, entre outras entidades.