Carnaval na Madeira marcado por chuva, vento e forte agitação marítima

Entre os dias 27 de fevereiro (hoje) e 4 de março, durante o período de Carnaval, o estado do tempo no arquipélago da Madeira será influenciado por uma região depressionária com expressão em altitude, centrada a leste do arquipélago, e associada a um sistema frontal, anunciou o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes até ao dia 1 de março, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, mas intensificar-se-á no dia 28 de fevereiro e na madrugada de 1 de março, soprando moderado a forte, com rajadas que podem atingir 65 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, e 85 km/h nas terras altas.

Adicionalmente, está previsto um aumento da agitação marítima nas costas norte e na ilha de Porto Santo no dia 28 de fevereiro, com ondas de norte/noroeste que poderão atingir entre 4 a 5 metros de altura significativa, levando à emissão de um aviso amarelo.

As temperaturas não deverão registar variações significativas. A temperatura mínima oscilará entre os 9 e os 15°C na maioria do arquipélago, e entre os 2 e os 4°C nas terras altas. A temperatura máxima variará entre os 15 e os 21°C, sendo mais baixa nas terras altas, onde se situará entre os 7 e os 10°C.