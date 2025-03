Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A exposição ‘Huma imagem de Nossa Senhora do Rosario com hum menino’, dedicada à imagem de vulto da Virgem do Rosário, recentemente restaurada, é pretexto para uma mesa-redonda a ter lugar às 17h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

* A Cáritas promove entre hoje e amanhã o 6º evento denominado ‘Cáritas de portas abertas’. Esta iniciativa é um convite à população para visitar a sede da instituição no Funchal, sito à Calçada do Pico, nº 59. Quem estiver interessado pode fazer a marcação para um dos turnos da manhã ou da tarde.