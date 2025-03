De acordo com as previsões meteorológicas fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta manhã, um aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira.

As condições previstas indicam ventos de força 7 com intensidade entre 51 e 62 km/h.

Dado o alerta, a autoridade marítima recomenda a todos os proprietários e armadores de embarcações que adotem as medidas necessárias para garantir a segurança das mesmas.