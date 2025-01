A capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar os avisos de vento e agitação marítima fortes para o arquipélago da Madeira, que passam a estar em vigor até às 6 horas de quarta-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que o vento vai ser “muito fresco”, passando a forte e “por vezes muito forte” até ao fim da manhã, podendo ultrapassar os 70 quilómetros por hora.

Já a visibilidade será “boa a moderada”, segundo adianta a capitania.

Quanto à ondulação, na costa norte as ondas poderão atingir os cinco a seis metros, diminuindo para entre quatro a cinco metros no final do período de aviso. Já na costa sul, as ondas oscilarão entre os quatro a seis metros, passando a dois a quatro metros no final da madrugada de quarta-feira.

Recorde-se que os avisos de vento e agitação marítima fortes para a orla marítima do arquipélago da Madeira estavam inicialmente em vigor até às 6 horas desta terça-feira, mas foram ontem alargados até ao final do dia, e agora novamente até ao início da manhã de quarta-feira.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, refere ainda a capitania.