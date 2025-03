A Capitania do Funchal lançou esta tarde um aviso de mau tempo (sinal 2), com vento de força 8 (de 63 a 74 km/hora) e outro de vento muito forte e de agitação marítima forte.

Os avisos têm por base as previsões do IPMA.

Vento: W/SW moderado (21 a 29km/h) a fresco (31 a 39km/h), por vezes muito fresco (40a 50km/h), aumentando para muito fresco (40 a 50km/h) a forte (51 a 61km/h) no início datarde, por vezes muito forte (62 a 74km/h) no final do período.

Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca.

Ondulação:- Costa Norte: Ondas NW 2 a 3M, aumentando para 3 a 4,5M no final do período.- Costa Sul: Ondas W/SW 1 a 2M, sendo 2 a 2,5M na parte W e aumentando para 2,5 a3,5M no final do período.