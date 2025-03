A capitania do Porto do Funchal agravou hoje o aviso de mau tempo para a orla marítima da Madeira, indicando que o vento vai ser entre os 63 e os 74 quilómetros por hora.

A autoridade marítima regional, com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) cancelou o aviso anterior classificado de “sinal 6”, que significava vento entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção, emitindo outro de “sinal 8” devido ao aumento da velocidade do vento.

A capitania insiste nas recomendações aos “proprietários e armadores das embarcações [para que] que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”.

Esta situação meteorológica levou a concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo a cancelar as viagens programadas para hoje e sábado.

O IPMA colocou a costa norte e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo que será agravado para laranja devido situação da agitação marítima forte, entre as 03:00 de sábado e as 07:00 de segunda-feira, com previsões de ondas de noroeste com cinco a seis metros, com altura máxima de 11 metros.