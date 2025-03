A rubrica de hoje do JM de ‘Perdidos e Achados’, mostra-lhe a capela do Corpo Santo, um dos templos católicos mais antigos da Madeira e um ponto de referência na Zona Velha do Funchal, com uma história que remonta aos tempos do povoamento da ilha.

Foi este ano que o padre Manuel Ornelas da Silva reabriu as portas da capela que precisa de obra. A abertura diária ao público tem sido um sucesso. Leia mais na edição de hoje em papel do seu JM.