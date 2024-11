A Junta de Freguesia do Caniço apresenta o Guia de Boas Práticas para Eventos Sustentáveis, um manual que foi elaborado com a finalidade de orientar todas as iniciativas e eventos futuros promovidos pela Junta e instituições organizadoras na Freguesia do Caniço.

O presente documento, alinhado com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, reúne as principais recomendações para, desta forma, garantir que os eventos sejam planeados e executados de uma forma mais responsável, promovendo a inclusão, a eficiência e a sustentabilidade, mantendo o foco em áreas como a saúde e bem-estar, a erradicação da pobreza e o combate às alterações climáticas.

Com esta iniciativa pretende-se minimizar os possíveis impactos ambientais e desenvolver um modelo que sirva de referência para os eventos realizados na Freguesia do Caniço.

Tendo em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável, como a igualdade de género, produção e consumo responsáveis e a proteção da vida terrestre e marinha, o documento incentiva a reduzir os resíduos, usar materiais recicláveis e implementar práticas conscientes no consumo de água e energia.

A Junta de Freguesia do Caniço fortalece, assim, o seu compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade local, considerando as metas globais definidas para 2030.

De realçar que este guia é também uma ferramenta importante para a renovação da bandeira Eco-freguesia que o Caniço tem desde 2023 e está em fase de re-candidatura para a manter por mais dois anos.

Esse guia está disponível no site da Junta de Freguesia do Caniço: https://www.jf-canico.pt/ficheiros/fic663_1732097758.pdf