O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esteve presente hoje nas comemorações do 447.º aniversário da freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, em representação do presidente do Governo Regional.

Durante a cerimónia, o governante destacou o compromisso do Executivo madeirense com o desenvolvimento da freguesia, sublinhando os investimentos realizados e em curso nas áreas da mobilidade, habitação, agricultura e ambiente. “A freguesia dos Canhas é uma das mais sustentáveis da Madeira, e isto deve-se à dinamização da sua atividade nos setores essenciais da nossa economia”, afirmou Pedro Rodrigues, reafirmando também o empenho do Governo Regional em continuar a apoiar a freguesia. “O desenvolvimento e o crescimento económico das freguesias da nossa Região, e neste caso em particular a freguesia dos Canhas, são sempre prioridade para o Governo Regional, pois contribuem, consequentemente, para o desenvolvimento da RAM e o bem-estar da nossa população”.

Por sua vez, a presidente da autarquia, Célia Pessegueiro, reafirmou que “os Canhas são mais do que uma freguesia: são uma força silenciosa, mas firme, um pilar da alma do concelho da Ponta do Sol”.

A autarca lembrou que “nestes anos, fizemos caminho. Nem sempre foi fácil, mas foi sempre feito com verdade. Porque quando se trabalha com verdade, pode-se olhar nos olhos das pessoas”, no entanto, diz que “nem tudo está feito”.

E, dirigindo-se “em especial ao senhor secretário, gostaria de falar sobre a via expresso Ribeira Brava - Ponta do Sol, que não conhecemos o projeto, mas que nos deixa preocupados pelo possível percurso; E da via expresso para os Canhas que ainda não conhecemos o projeto.

Em resposta, o governante reiterou o compromisso do Governo Regional de construir uma nova ligação em via expresso entre a Ponta do Sol e os Canhas, com uma extensão de cerca de 4 km. “Esta via irá permitir a expansão e o crescimento económico e social da freguesia dos Canhas, ao mesmo tempo que irá garantir condições atrair mais investimento”.

Muitas outras reivindicações foram feitas pela autarca ao governante, sendo que ambos apontaram obra feita em todas as vertentes e anunciaram vários projetos em curso ou em vias de irem para o terreno.