O arranque do processo de candidaturas ao ensino superior está a decorrer com normalidade na Região, segundo adiantou ao JM o diretor do Gabinete de Ensino Superior. Apesar da elevada procura, a organização logística e o agendamento prévio estão a permitir um atendimento fluido e sem filas, ao contrário do que acontecia no passado, sublinhou João Costa e Silva.

“Já estamos com a agenda cheia até ao dia 29. A minha agenda pessoal já está completamente preenchida”, afirmou o responsável, destacando ainda que, mesmo sem marcação, há alguns estudantes que conseguem ser atendidos, aproveitando intervalos entre agendamentos, sendo que o ideal é sempre a marcação prévia. Este dado reflete a procura significativa por apoio direto na realização da candidatura, apesar da possibilidade de a mesma ser feita online.

João Costa e Silva lembrou que, embora a candidatura ao Concurso Nacional de Ingresso ao Ensino Superior possa ser submetida através da plataforma digital do Ministério da Educação, o GES recomenda que os estudantes recorram ao apoio presencial pelos técnicos do organismo. A razão prende-se com a qualidade da orientação oferecida, que muitas vezes resulta numa alteração das escolhas dos candidatos.

Para apresentarem a candidatura, os alunos necessitam de uma senha de acesso – que pode ser pedida através do ‘site’ da DGES – e da ficha ENES, emitida pela escola com a classificação final do secundário e os resultados nas provas de ingresso, lembrou ainda o responsável.

Recorde-se que arrancou hoje a 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, com quase 56 mil vagas para mais de mil cursos em universidades e politécnicos públicos portugueses.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 55.956 lugares (mais 643 face ao ano passado) através do regime geral de acesso, que abrange o concurso nacional e os concursos locais, destinados, por exemplo, a cursos artísticos.

Para candidatos emigrantes, lusodescendentes ou com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, o prazo para a submissão das candidaturas termina mais cedo, em 28 de julho. Os estudantes vão poder escolher entre mais de 1.100 opções em 34 instituições de ensino superior.

Os resultados são conhecidos a 24 de agosto e os candidatos colocados na 1.ª fase têm depois até dia 28 de agosto para realizar a matrícula.

A 2.ª fase decorre entre 25 de agosto e 03 de setembro, com a divulgação dos resultados a 14 de setembro, seguindo-se a 3.ª fase entre 23 e 25 de setembro, cujos resultados serão conhecidos em 01 de outubro.