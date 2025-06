A candidatura do PSD às autárquicas em Santa Cruz, lançou hoje as suas plataformas de campanha nas redes socias Facebook e Instagram:

Eis a mensagem do cabeça-de-lista, Saturnino Sousa, enviada à nossa redação:

“Santa Cruz assinala hoje um marco histórico: os 510 anos da criação do nosso concelho. Uma data que simboliza a identidade, a cultura e, acima de tudo, a resistência do nosso povo.

Neste momento de celebração felicito todos os santa-cruzenses – os que aqui nasceram, os que escolheram esta terra para viver e os que estão espalhados pelo mundo – pelo seu contributo diário na construção de um concelho mais forte, mais justo e mais coeso. Santa Cruz é feita de pessoas, e são elas que tornam a nossa terra única.

Aproveitamos esta data simbólica para dar a conhecer as nossas páginas no Facebook e no Instagram, que terão um único objetivo: Estar mais perto de si.

Aqui vai encontrar ideias, propostas e sobretudo um compromisso: trabalhar com verdade, proximidade e respeito por todos.

Enquanto candidato pretendo servir o nosso concelho. Acredito num futuro de esperança, de desenvolvimento sustentável e de oportunidades para todos e em todas as nossas freguesias, na Camacha, no Caniço, em Gaula, em Santa Cruz e no Santo da Serra.

Valorizamos a inclusão, a justiça social e a inovação. Acredito que juntos podemos enfrentar os desafios do presente e construir o concelho que todos desejamos para os nossos filhos e netos.

Por tudo isto, fazemos votos que o dia dos 510 anos mantenha viva a memória do nosso passado, mas que seja acima de tudo o ponto de partida para um novo ciclo de renovação e ambição para o nosso concelho.

Santa Cruz merece mais. E juntos, vamos fazer melhor.

Siga, partilhe, participe. Esta caminhada é feita consigo.”