Os ventos fortes foram responsáveis pelo cancelamento de pelo menos 49 voos no Aeroporto Internacional da Madeira, repetindo-se o cenário da véspera, afetando 26 chegadas e 23 partidas, esta terça-feira.

A primeira viagem cancelada estava aprazada para as 00h55 e tinha origem em Londres. Desde então foram cancelados vários voos, sobretudo ao final do dia, e entre os quais aqueles que deveriam chegar do Porto Santo (8h55), Madrid (10h35), Londres (11h05), Breslávia (12h40), Gran Canaria (13h30), Lisboa (13h35, 15h20, 19h45), Frankfurt (14h40), Varsóvia (15h50), Bordéus (18h50), Katowice (19h40), Porto (20h25) e Pozan (23h20).

Em relação às partidas, foram cancelados voos com destino a Gran Canaria (9h45), Bilbao (11h10), Madrid (11h15), Londres (11h45), Varsóvia (13h25), Lisboa (14h05, 16h35 e 21h00), Frankfurt (15h35), Hannover (15h55), Breslávia (16h30), Berlim (16h50), Bordéus (19h30), Katowice (20h25) e Porto (21h05), entre outros.

Refira-se que as viagens canceladas agregavam várias companhias aéreas, entre as quais Enter Air, easyJet, Ew Discover, Ryanair, Binter Canarias, Iberia e Air Horizont.