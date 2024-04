Campanha de Prevenção do Cancro do Pulmão apresentada na quinta-feira

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza, no dia 2 de maio, pelas 11h00, no Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a apresentação da Campanha de Prevenção do Cancro do Pulmão.

Leia a nota de imprensa do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro:

“Em maio assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro do pulmão, que tem por principal fator de risco o tabagismo. O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano e está associado ao desenvolvimento de cancro do pulmão.

O tabagismo é uma doença crónica causada pela dependência da nicotina, uma substância presente em todos os derivados do tabaco, como cigarros, charutos, cachimbos e cigarros eletrónicos, sendo a nicotina uma substância altamente viciante que afeta o sistema nervoso central levando a uma sensação de prazer e relaxamento.

O consumo regular de tabaco pode levar a uma série de problemas de saúde como o cancro do pulmão, boca, laringe, esófago, estomago, mas também à doença pulmonar obstrutiva crónica, enfartes agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, impotência sexual ou infertilidade. É também fator de risco para doenças mentais como a depressão, ansiedade ou esquizofrenia.

Neste sentido, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro irá desenvolver durante o mês de maio um conjunto de iniciativas que visam sensibilizar para a prevenção do cancro do pulmão, com incidência nos principais fatores de risco.”