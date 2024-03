Campanha: Candidato do PPM questiona critérios na Educação

O cabeça-de-lista do PPM/Madeira, acompanhado de outros elementos da candidatura, esteve ontem de manhã, na Escola Secundária Jaime Moniz, onde, em declarações aos jornalistas, questionou os critérios no investimento no setor da Educação e apontou críticas à política de género, apontando o caso concreto das casas-de-banho neutras e inclusivas.

“Pretende-se a inclusividade para as escolas, mas quantas têm rampas para alunos com deficiências motoras e quantos têm professores de Educação Especial para alunos com essa necessidade”, questionou Paulo Brito à porta do Liceu.

Segundo o candidato, “há escolas que se gabam de ser inclusivas e gastam milhares de euros para isso”, como será o caso de obras nas casas de banho. Perante este quadro, o candidato do PPM Madeira questiona se terão também “dinheiro destinado a fotocópias e a material para os professores escreverem nas salas de aula”.

Paulo Brito é também crítico quanto ao investimento das escolas na alimentação dos alunos. “Têm dinheiro para alimentação saudável e equilibrada? Não, não têm”. afirmou.