Durante a Semana do Ambiente, que se realiza de 3 a 7 de junho, na Praça do Município, a Câmara Municipal do Funchal promove o trabalho realizado por diversos departamentos da autarquia, em prol da qualidade ambiental, através da exposição intitulada ‘Uma Só Terra’.

A autarquia pretende que a “Semana do Ambiente seja um veículo de sensibilização para a necessidade de se proteger os ecossistemas naturais e promover a ação ambiental, não esquecendo que a transformação global requer uma ação local”.

De acordo com comunicado de imprensa, todos os dias é focado um tema específico do Pelouro do Ambiente. Assim sendo, a semana arranca com a Ciência com o mote de ‘Biodiversidade: conhecer para compreender’. Segue-se o dia das Águas do Funchal, 4 de junho, que desafiará os participantes a ‘Pensar fora da Garrafa. Bebe água da torneira!’.

A 5 de junho celebra-se o Dia Internacional do Ambiente, dia dedicado a esta temática: ‘Cidade + limpa, animais + protegidos, planeta + vivo.’

No dia 6 de junho estará em destaque os Jardins e Espaços Verdes reforçando o propósito deste departamento: ‘Funchal, um jardim para todos’.

A semana termina com as Alterações Climáticas e o Parque Ecológico do Funchal: ‘Protege o Planeta, garante o teu Futuro!’.

De referir que cerca um milhar de alunos das escolas do pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3. Ciclos da RAM, instituições e ginásios Municipais estão confirmados para participarem nas atividades previstas, nomeadamente uma oficina de jardinagem e carimbos com folhas, a atividades de laboratório, a assistirem às Peças de Teatro ‘Ambientalmente Falado e Capitão Funcho, Ação!’, experimentar o arvorismo e o percurso pedestre sensorial, jogos ludicopedagógicos, entre outros momentos temáticos.

‘Traga a sua garrafa e prove a nossa água’ repete-se nesta edição. Os visitantes são convidados a provar as águas aromatizadas à base de água da nossa torneira.

Este ano a Divisão de Ciência está patente na Semana do Ambiente. Poderá saber mais sobre as suas atividades tanto do Museu de História Natural como da Estação de Biologia Marinha e será desenvolvida a atividade ‘Há vida na areia’.

“No sentido de estarmos mais próximos dos mais jovens, serão apresentadas duas Apps que pretendem, através da gamificação sensibilizar para a proteção do Parque Ecológico do Funchal e também sobre a correta separação dos resíduos e sustentabilidade”, refere a mesma nota da autarquia, destacando, ainda, uma atividade programada para o final de pinturas faciais para os mais novos.

Uma das novidades deste ano será a ‘Hora do Conto’. A contadora de histórias Sofia Maul estará na Praça do Município entre as 17h00 e as 18h00 contando uma história para crianças e famílias. Este momento é de entrada livre.

Ainda no variado programa há espaço para passeio com os Cães do Canil Municipal nos Jardins do Lido. Será também uma semana que culminará na entrega de prémios e certificados a instituições e estabelecimentos de ensino que participaram durante o ano letivo nas atividades promovidas pela Câmara Municipal do Funchal.

Consulte o Programa da Semana e visite a Semana do Ambiente na Praça do Município.