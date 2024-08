Os trabalhos de limpeza dos espaços onde vai decorrer o arraial do Monte foram reforçados ao longo da semana passada, adiantou a Câmara do Funchal, que revelou que ontem foram colocados mais contentores de resíduos sólidos nas zonas centrais da freguesia.

Nesta operação de limpeza, que procura preparar o Monte para as festividades de 15 de Agosto, têm participado vários trabalhadores do Departamento de Ambiente, para recolher os resíduos, quer os depositados nos contentores, quer os abandonados e lançados para o chão e desinfetar pontos de insalubridade, conforme explica a autarquia num comunicado enviado às redações. A mesma fonte garante ainda “a limpeza, desinfeção e reposição de consumíveis dos sanitários públicos da CMF, localizados junto à saída dos carreiros e no Largo da Fonte”.

“Ainda relativamente aos sanitários públicos da CMF, haverá um trabalhador em permanência, a fim de garantir que estejam sempre devidamente higienizados e foram igualmente disponibilizados 15 sanitários portáteis (8 no Largo da Babosas, 1 junto ao teleférico e 6 no Largo da Fonte)”, acrescenta.

Nas semanas que antecedem os festejos, os trabalhos de limpeza concentraram-se na limpeza de bermas e sarjetas, nomeadamente Caminho do Monte, Caminho da Portada de Santo António, Caminhos da Tílias, Rua das Lajinhas, Caminho do Desterro, Estrada dos Marmeleiros, Caminho do Tanque, Caminhos Marcos, Estrada do Livramento, Estrada da Corujeira, Caminho Dom Carlos, Rua Carlos Martins, Caminho das Babosas, entre outras.

Desde este fim de semana que o Departamento de Ambiente tem, em permanência no Monte, seis trabalhadores por dia para a recolha de papeleiras que ficarem cheias e recolha de resíduos abandonados pelo chão.

Após a grande noite de arraial (14 agosto), ou seja, na manhã do dia 15 de agosto, o início das limpezas estão previstas para as 07:00 e a conclusão para antes do início das celebrações religiosas, pelas 10:30. Após a limpeza dessa área os trabalhos de limpeza continuarão nos arruamentos envolventes.

Neste sentido, estão convocados para a zona do Monte cerca de 57 trabalhadores. Relativamente à colocação de contentores, haverá um reforço com a colocação de mais contentores que nos anos anteriores. Os contentores seletivos de vários tamanhos foram colocados estrategicamente por todas as áreas de festejos, num total de 92, quer para a deposição de lixo geral, como para o reciclável, tendo estado, no local, a acompanhar os trabalhos a vereadora Nádia Coelho.