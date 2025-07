Bom dia!

- A sessão de abertura do evento ‘PNS em Movimento’ acontece às 9h30, na Reitoria da Universidade da Madeira.

- No Comando Regional da PSP Madeira, às 11h00, tem lugar a inauguração do Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO) e Sistema CCTV da cidade do Funchal.

- Pelas 12h00, o secretário regional de Economia recebe, em audiência de apresentação de cumprimentos de despedida, o comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Jorge Pedro.

- Às 14h00, a reunião da Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A Irmã Ângela Silva profere esta tarde duas conferências sobre a Irmã Lúcia e a Mensagem de Fátima. A primeira às 16h00, na igreja da Sé, a abordar ‘A vida e espiritualidade da irmã Lúcia’; às 19h00, na igreja do Colégio, com o tema: ‘Lúcia: Vida e espiritualidade ao serviço da Mensagem de Fátima’.

- Ao longo do dia de hoje, a Câmara Municipal do Funchal testa respostas às situações de emergência com exercício em tempo real e apela à compreensão e colaboração da população. Haverá declarações às 17h30.