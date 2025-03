A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, deu hoje início a uma campanha interna de apelo à dádiva de sangue, com o lema “Dê Sangue, Salve Vidas”. Esta iniciativa visa assinalar o Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala amanhã, 27 de março, e reforçar a importância da doação regular para os serviços de saúde.

O arranque desta campanha contou com a participação de elementos das Divisões de Saúde e Bem-Estar e de Juventude da autarquia, que contribuíram com quatro dádivas de sangue, conforme referiu a Câmara do Funchal através de um comunicado enviado às redações. A campanha teve ainda o apoio do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM e da Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM).

Além da recolha de sangue, a campanha incluirá uma ação de formação e sensibilização sobre a importância da dádiva, marcada para sexta-feira, na sala da Assembleia Municipal do Funchal. A ação tem como objetivo reforçar o apelo à participação dos funcionários municipais na causa, com a consciência de que a dádiva de sangue é fundamental para salvar vidas e para o funcionamento dos serviços de saúde, tanto a nível nacional como regional.