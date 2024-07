Devido à realização da 49.ª Volta à Madeira, a Câmara Municipal do Funchal indicou que a circulação rodoviária estará interrompida, sábado e domingo, em vários arruamentos.

Confira abaixo a nota divulgada pela autarquia, na íntegra:

“-3.ª B Etapa Funchal - Câmara de Lobos, no dia 13 de julho de 2O24 (sábado), a partir das 17h00 na Estrada Monumental, entre a antiga padaria Aripan e a Ponte dos socorridos.

-4.ª Etapa Funchal-Funchal, no dia 14 de julho de 2024 (domingo), entre as 09h00 e as 12h30, Av. Sá Carneiro, Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Avenida do Infante (sentido descendente), Largo António Nobre, Rua Carvalho Araújo, Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro (a sul da Ponte do Bettencourt), Rua Visconde do Anadia, Rua Brigadeiro Oudinout (a sul da Ponte do Mercado), Largo dos Varadouros, Avenida de Zarco (sul) e Túnel do La Vie (sentido descendente).

Será necessário proceder ainda às seguintes alterações:

-Desativação das praças de táxis existentes no interior do trajeto, como alternativa poderão utilizar a doca existente na Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, não excedendo o número máximo de viaturas e garantindo que a via de circulação não fica interrompida em caso de emergência.

-Os transportes regulares especializados (Carristour e Douroacima) podem circular pela Rua Marquês do Funchal, Avenida Zarco e Avenida Arriaga em direção à Rotunda do Infante;

-O Encerramento dos acessos ao parque de estacionamento existente na Praça CR7, sendo que as saídas de viaturas desse parque serão orientadas para as vias de trânsito do sentido este-oeste da Av. Sá Carneiro;

-Proibição de todos os estacionamentos existentes na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Avenida Sá Carneiro;

-O trânsito que circule no Largo dos Varadouros será encaminhado, em sentido contrário e com as devidas precauções por parte dos automobilistas, pela Rua da Praia, Rua da Alfândega, Rua dos Capelistas, Rua João Gago em direção à Rua do Aljube.

Transportes Públicos

Durante a realização do evento, o serviço de transporte público (H.F., Rodoeste, SAM e Caniço) sofrerão as seguintes alterações:

-As carreiras da Zona Oeste circulam até ao cruzamento da Avenida do Infante com a Avenida Luís de Camões subindo até à Rotunda D. Francisco Santana, viragem à 1.ª direita para a Rua das Maravilhas no sentido descendente, viragem à direita saindo no acesso à Rua de São João, Avenida Calouste Gulbenkian, retomando a partir daí as viagens de regresso Via Av. do Infante ou Via 25 de Abril. No entanto as carreiras da Rodoeste podem optar ainda por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa.

-As carreiras da Zona Norte - circulam apenas até à Rua 5 de Outubro efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo ou na Ponte do Bettencourt, com términus na Rua 31 de Janeiro, retomando as partidas.

-As carreiras da Zona Leste circulam na Rua Visconde do Anadia efetuando inversão de marcha na Ponte do Mercado. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Edifício 2000.

Como alternativa ao trânsito em geral deverá ser utilizada a Via 25 de Abril e Rua da Ribeira de João Gomes. A coordenação da circulação rodoviária será efetuada pela Polícia de Segurança Pública.”