Câmara de Santana investe 120 mil euros em duas novas viaturas

A Câmara Municipal de Santana recebeu hoje, nos Paços do Concelho, duas novas viaturas que representam um investimento na ordem dos 120 mil euros, com o objetivo de reforçar a capacidade operacional dos serviços municipais e melhorar a resposta às necessidades da população. Numa comunicação na sua rede social, a Autarquia adianta que uma das viaturas é uma carrinha de 19 lugares, destinada ao transporte de grupos, com especial enfoque no apoio a atividades de cariz social, cultural e desportivo.

A segunda viatura, adianta a mesma informação, trata-se de uma carrinha de transporte de cargas, com cabine dupla, adquirida para dar suporte aos trabalhos operacionais da autarquia.