A Câmara Municipal de Santa Cruz divulgou um comunicado a responder ao discurso da tomada de posse de Mariana Martins, nova presidente da comissão política da JSD de Santa Cruz. No comunicado, a autarquia liderada pelo JPP reage às acusações dos sociais-democratas, que visavam a atual gestão do concelho e os “problemas da juventude”.

Leia o comunicado na íntegra:

“Parece que hoje a JSD de Santa Cruz deu posse à sua nova presidente. Ninguém mais do que nós gosta de ver a juventude empenhada na intervenção cívica, mas cumpre-nos também ajudar a que esse empenho se faça com verdade. A juventude é essencialmente esperança e é bom que essa esperança não repita o discurso gasto da mentira em política. Só assim avançaremos.

Deste modo, e numa atitude pedagógica, temos algumas correções a fazer relativas ao discurso da nova presidente da JSD em Santa Cruz.

Primeiro, as críticas endereçadas à atual gestão da Câmara Municipal de Santa Cruz no sentido de que esquecemos a juventude falham o alvo. Isto porque nos tempos do seu partido, o PSD, a juventude esteve realmente esquecida, mas não vimos na altura a JSD levantar a voz.

Só para que conste, nos últimos 10 anos, o programa de bolsas de estudo que lançámos chegaram a milhares de jovens, numa média de 750 por ano e num investimento anual de meio milhão de euros.

Sabe a JSD quantas bolsas entregou o seu partido quando esteve à frente dos destinos de Santa Cruz? Meia dúzia. Ou seja, longe da abrangência com que o fazemos atualmente. Mas, para a JSD de Santa Cruz, parece que no tempo do PSD é que era bom.

Depois a famigerada questão da habitação, que, já se percebeu, será esgrimida pelos adultos e repetida pelos mais jovens. Mas, convém aos jovens seguir os bons exemplos e não imitar os adultos em falhas graves e em discursos que ficam muito a dever à verdade.

Recordamos que o PSD não investia em habitação há 21 anos, e agora aparece nas autárquicas a cumprimentar com chapéu alheio, porque o Governo Regional está a construir habitações com verbas do PRR, as quais teve o cuidado de barrar o acesso aos municípios.

Mas, agora que já quase pagámos a totalidade da dívida que o PSD aqui deixou, a Câmara de Santa Cruz terá a sua estratégia local de habitação, com um programa de primeiro direito à habitação e construção de novos fogos.

Assim, e porque já não nos resta muita esperança nos profissionais da política, tantas vezes transformada em politiquice, ao menos esperamos poder contribuir não apenas para a verdade, mas para uma nova geração de políticos comprometidos com valores.”