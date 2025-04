“A Câmara Municipal de Santa Cruz estranha o comunicado emitido pela DRAM dando conta que notificou esta autarquia para proceder à reparação do sistema de saneamento básico da estação de tratamento de águas residuais do Caniço. Isto porque foi esta autarquia a primeira a dar conhecimento à DRAM do ocorrido e a informar sobre os procedimentos já em curso no sentido da reparação da obstrução do emissário”.

É desta forma que a autarquia santa-cruzense emite o seu ponto de vista em relação ao comunicado emitido hoje pela Direção Regional do Ambiente.

Desta forma, na nota assinada por Élia Ascensão é referido que “neste momento, estamos em condições de informar que o emissário foi desobstruído e que todo o sistema já recuperou o seu normal funcionamento pelas 16h30 de hoje, e que suspeitamos de uma descarga ilegal a montante da ETAR que está a ser investigada. Acresce que o município está empenhado numa solução duradoura para a qual necessita de cerca de 1.5 milhões com vista à beneficiação de todo o sistema”.

Assim sendo, acrescenta a nota, “o município já solicitou, com carácter de urgência, uma audiência ao novo secretário regional da tutela do Ambiente, no sentido de encontrarmos uma solução conjunta. Solução essa que pode passar pela assinatura de um contrato-programa, até porque trata-se de um equipamento recentemente transferido pelo Governo Regional para a competência municipal. Note-se que apesar da transferência da competência ter sido concretizada, a titularidade do equipamento mantém-se na esfera do Governo Regional”.