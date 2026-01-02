Câmara de Lobos oferece mega bolo rei domingo

O já tradicional mega bolo rei de Câmara de Lobos será oferecido à população, no próximo domingo, às 11h00, no centro da cidade.

Com uma extensão de 180 metros e 265 quilos será acompanhado de 48 litros de ginja servidos em três mil copos de chocolate.

Esta é uma iniciativa integrada na programação das festividades natalícias promovida pela Câmara Municipal liderada por Celso Bettencourt.

Tal como em edições anteriores, está prevista a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Um caso de intempérie, há a possibilidade do evento acontecer no Mercado Municipal.