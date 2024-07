Câmara de Lobos mantém aposta no projeto ‘Passo a Passo’ e acesso à Escola Virtual

O Conselho Municipal de Educação de Câmara de Lobos reuniu, ontem, para realizar um balanço do ano letivo 2023/2024 e preparar o futuro educativo do município para os próximos anos.

O presidente da autarquia, Leonel Silva, presidiu, pela primeira vez, ao Conselho Municipal de Educação, tendo, nessa qualidade, enaltecido “o papel relevante” que as escolas e instituições que trabalham na área geográfica do concelho têm tido, “para que alguns dos estigmas associados a Câmara de Lobos desaparecessem”.

O autarca comprometeu-se a manter o nível de investimento e a incentivar a introdução de projetos inovadores, de forma a elevar a qualidade do ensino ao nível concelhio, relembrando que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, desde há dois anos, “tem vindo a reforçar as parcerias com autarquias e instituições nacionais e europeias, no âmbito do desenvolvimento de projetos comuns e inovadores, alicerçados nas boas práticas e no reforço do conhecimento, da capacidade de inovação e da democracia participativa”.

Relativamente ao balanço do ano letivo feito, o mesmo foi considerado, na generalidade, positivo, tendo sido destacado pelos presentes o “forte investimento na educação”, por parte da autarquia e da Direção Regional de Educação, bem como os seguintes pontos: “boa oferta de educação de adultos e deformação profissional ao nível concelhio; realização de um trabalho notável na área da Educação Especial, sendo Câmara de Lobos o concelho que mais investe nesta área; realização de um elevado número de visitas de estudo nas escolas, devido à disponibilização de transportes por parte da autarquia, permitindo aos alunos frequentar muitas atividades fora do espaço escolar; excelência do projeto ‘Passo a Passo’, pois tem assumido um papel crucial na promoção da inclusão, do bem-estar e do desenvolvimento das crianças com necessidades educativas especiais no concelho de Câmara de Lobos”.

A finalizar a reunião e ouvidas todas as partes, foi decidido que, “atendendo ao sucesso que o Projeto ‘Passo a Passo’ tem evidenciado e tendo em consideração o feedback extremamente positivo que o acesso à Escola Virtual, por parte de todos os alunos do 1.º ciclo, tem demonstrado, a autarquia continuará a apostar nos mesmos recorrendo para o efeito ao seu orçamento”.