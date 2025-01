A 9.ª edição do Mega Bolo-Rei, promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, está agendada para o próximo domingo, dia 5 de janeiro. Este delicioso bolo, que será este ano confecionado pela Pastelaria/Padaria Panidoce, mantém as mesmas dimensões dos anos anteriores, apresentando-se com impressionantes 180 metros de comprimento e um peso total de aproximadamente 265 quilogramas.

A produção do Bolo-Rei terá início 24 horas antes do evento, prolongando-se ao longo da noite para garantir a frescura do produto. A Praça da Autonomia será o local escolhido para a montagem do Mega Bolo-Rei, iniciando-se às 10:00 da manhã, com previsão de apresentação ao público às 11:00. Após a apresentação, o bolo será cortado e distribuído aos visitantes presentes. Como acompanhamento, será oferecida a tradicional ginjinha em copo de chocolate.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque irá marcar presença no evento, acompanhando o executivo camarário na distribuição do bolo aos presentes.

O evento estender-se-á até às 13h00 e contará com animação musical no coreto, com a atuação da Tuna da Universidade Sénior da Casa do Povo de Câmara de Lobos e da Associação Eleuthérius Chorus, onde serão interpretadas músicas tradicionais relacionadas com a época festiva. Esta iniciativa faz parte do programa d’A Festa, uma ação dinamizada pela autarquia em colaboração com os comerciantes locais. Além de celebrar o Dia de Reis, o evento visa impulsionar a atividade comercial na baixa da cidade.

As edições anteriores atraíram, de forma consistente, um grande número de pessoas à Praça da Autonomia, sendo já um evento de referência durante a temporada festiva em Câmara de Lobos e na Região.