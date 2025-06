A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Câmara de Lobos (CPCJ) celebra o seu 30.º aniversário na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, no Museu de Imprensa da Madeira.

O evento, com início marcado para as 18h00, vai juntar uma série de entidades da sociedade civil local e regional, destacando-se a presença da presidente do Município de Câmara de Lobos e da Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude. A sessão contará com a animação da Classe de Ginástica do Clube Desportivo do Garachico e do Núcleo de Câmara de Lobos do Conservatório.

A CPCJ, recorda-se cm comunicado de imprensa, nasceu em 1995, estabelecida pela Portaria nº 74/95, de 4 de julho, tendo sido realizada a sua primeira reunião a 19 de dezembro do mesmo ano, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Posteriormente, passou a designar-se Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao abrigo da Portaria N.º 1226-EE/2000.

Ao longo destas três décadas, a CPCJ local tem atuado ativamente na promoção e salvaguarda dos direitos das crianças e jovens do concelho — seja através da avaliação e intervenção em situações de perigo, seja através de iniciativas de sensibilização, como as campanhas contra maus-tratos durante o mês de abril e a Celebração do Aniversário da Convenção sobres os Direitos das Crianças.