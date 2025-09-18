Câmara de Lobos: Aprovados apoios aos bombeiros e à Associação Insular de Geografia

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou, na reunião municipal que decorreu esta manhã, dois apoios financeiros “com impacto direto na vida do concelho”. 520 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e até 20 mil euros à Associação Insular de Geografia, de forma a reforçar “a capacidade de resposta e intervenção em situações de emergência, assim como produção de conhecimento técnico e científico aplicado à administração e gestão do território”.
O executivo aprovou, na reunião de câmara desta quinta-feira, o aditamento ao contrato-programa de cooperação técnico-financeiro com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, para o ano económico de 2025, que consubstancia um acréscimo no valor de 59 mil euros, totalizando uma comparticipação financeira anual no montante de 520 mil euros, resultando um crescimento de 12,8% por cento face ao ano anterior.
O presente reforço financeiro decorre da atualização remuneratória aplicável aos bombeiros profissionais integrados no quadro ativo do Corpo de Bombeiros, ao abrigo da Portaria para as Condições de Trabalho atualmente em vigor.
A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, sublinha a importância da atribuição deste apoio financeiro à Associação Humanitária, “que se encontra direcionado, sobretudo, para a valorização profissional dos nossos bombeiros, promovendo a equidade e justiça remuneratória, assim como, as condições trabalho condignas necessárias ao desempenho e exercício das respetivas funções, no que concerne à segurança e proteção da população e comunidade”.
Referencia, de igual forma, que o apoio em apreço consubstancia ou “promove o aumento da capacidade de resposta e intervenção às situações de emergência, assim como reforço do grau de prontidão do número de meios, recursos e equipamentos ao dispor do Corpo de Bombeiros, contribuindo para a robustez do sistema municipal de proteção civil do concelho de Câmara de Lobos.”
A presidente, realça que “apoiar o sistema de socorro e proteção civil, não é um custo, é um investimento, e de retorno imensurável, um investimento que salva vidas e protege o património edificado e natural”. “E isto, não tem valor”, reforça
O apoio financeiro agora atribuído, em cooperação com o Governo Regional da Madeira, encontra-se enquadrado na revisão do orçamento de referência associado à comparticipação financeira permanente, no âmbito das regras de financiamento público atualmente em vigor para as Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, com vista a promover e garantir a sustentabilidade financeira da associação local e, consequentemente, contribuir para otimização e capacitação operacional do respetivo Corpo de Bombeiros.
A Câmara Municipal aprovou, e tendo em consideração o princípio de uma governança participativa, a formalização de uma parceria com uma instituição de reconhecido mérito regional, recentemente classificada com o estatuto de Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), a Associação Insular de Geografia. O protocolo de cooperação prevê a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 20 mil euros, com vista ao desenvolvimento de projetos de investigação aplicada, nos domínios do ambiente, ordenamento do território e proteção civil, assim como a colaboração em ações de sensibilização e consciencialização ambiental, promovendo, por sua vez, a literacia geográfica junto da comunidade.
Para Sónia Pereira, ciência e proteção civil estão alinhadas na missão de cuidar das pessoas e do território. “Apoiar quem socorre e apoiar quem produz conhecimento útil são duas faces da mesma responsabilidade. Queremos um concelho mais seguro no imediato e mais preparado para o futuro. É isso que estes apoios significam”
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Associação Diáspora no Mundo vai realizar esta sexta-feira uma nova concentração de migrantes no Funchal. A iniciativa está marcada para as 19h00, na...
Rui Marques especificou a questão das acessibilidades, externas, lançando para o debate uma ideia que, diz, irá lutar por ela, em caso de vitória.
“A marginal...
“Queremos reconstruir o Complexo Habitacional da Penha de França, que se encontra completamente demolido. O projeto está pronto e prevê a criação de 31...
No que respeita à Cascata dos Anjos, a candidata do PS, Célia Pessegueiro, enumerou as melhorias, em termos de obras, que o seu executivo fez na Estrada...
Na questão do Alojamento local, e do constante crescimento que vai sendo alvo, com a Ponta do Sol entre os concelhos com maior evolução, lembra que isso...
Durante o debate autárquico promovido pelo JM e pela Rádio JMFM, transmitido esta quarta-feira, a candidata do PS à Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro,...
O aumento do número de unidades de alojamento local (AL) no concelho da Ponta do Sol foi um dos temas debatidos no 5.º debate autárquico promovido pelo...
Rui Marques foi já confrontado com o facto do Tribunal se ter pronunciado e decidido que será levado a julgamento, relativamente a casos ocorridos na sua...
Promessa do Governo de Luís Montenegro não agrada ao presidente do Governo Regional por falta de rigor.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel...
Instada a reagir ao processo e à posição do município no âmbito da decisão de arquivamento por parte do Ministério Público, Célia Pessegueiro, atual presidente...