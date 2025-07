A Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresentou ontem, no âmbito da Semana da Juventude, o novo Espaço Cowork, localizado no número 98 da Rua São João de Deus, no centro da cidade. O espaço foi pensado para jovens que procuram um local acessível para trabalhar, reunir ou desenvolver projetos.

Com quatro lugares disponíveis e funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, o espaço dá prioridade a jovens NEET, que poderão utilizá-lo gratuitamente mediante candidatura através do site da autarquia. Para os restantes utilizadores, estão definidos preços acessíveis, a partir de 2 euros por dia.

A presidente da autarquia, Sónia Pereira, afirmou ser este um passo concreto no apoio aos jovens locais: “Sabemos que há quem queira começar um projeto, trabalhar remotamente ou até só ter um lugar com condições para reunir ou estudar. Criámos este espaço a pensar nisso. Queremos que Câmara de Lobos seja um concelho onde é possível fazer caminho sem ter de sair.”