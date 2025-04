A Câmara Municipal da Ponta do Sol reforçou hoje a aposta na valorização das associações culturais do concelho, assegurando um apoio financeiro de cerca de 100 mil euros, segundo informou a Autarquia em comunicado.

Através da assinatura de protocolos com as instituições locais, a Autarquia reafirma o seu compromisso em fortalecer o tecido cultural e comunitário do município. “O apoio ao movimento associativo é fundamental para criar oportunidade para os mais jovens e promover um desenvolvimento equilibrado de todo o concelho”, acrescentando que “as associações desempenham um papel crucial, não só como instituições formadoras, mas também como promotoras de uma oferta cultural diversificada, fruto dos eventos de produção própria que organizam”, destacou a presidente de Câmara, Célia Pessegueiro.

Apresentaram candidatura aos apoios municipais quatro instituições culturais locais: Casa do Povo da Ponta do Sol; Grupo de Folclore da Ponta do Sol; Associação Avesso; e Associação Travessias Culturais.

A autarca sublinhou ainda o aumento progressivo do valor atribuído anualmente, considerando-o “um estímulo importante para o fortalecimento do movimento associativo local, refletindo-se em um crescimento significativo da oferta cultural no concelho”.

Para Célia Pessegueiro, “o associativismo deve ser encarado como um investimento estratégico no futuro do concelho, promovendo a coesão social e enriquecendo a vida cultural da comunidade, com especial impacto nas gerações mais jovens”.

Importa destacar que os montantes atribuídos resultam de protocolos estabelecidos com associações de atividade regular. Além disso, o Município apoia, pontualmente, outras iniciativas de interesse municipal promovidas por diferentes entidades, reforçando o dinamismo cultural do concelho, com um foco particular na formação e na produção de eventos próprios.

“A cultura é um bem precioso que garante, enriquece e preserva o património do concelho. Por isso, queremos continuar a ser um município que gera talento e reconhece o papel essencial da cultura no desenvolvimento e crescimento do nosso território”, conclui Célia Pessegueiro.