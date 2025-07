O projeto que o JM está a levar novamente a todos os concelhos da Madeira tem nova data para o concelho da Calheta.

O debate sobre o mandato autárquico, que estava previsto para amanhã, vai acontecer dia 14 de julho, segunda-feira, no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

A nova data surge por imperativos de agenda da responsabilidade do Jornal.

O resto do modelo é em tudo semelhante ao que chega aos outros municípios: contaremos com intervenções do presidente da Assembleia Municipal ou seu representante, do presidente da Câmara e dos presidentes das Juntas de Freguesia.

Entre os balanços dos autarcas serão feitos dois momentos de debate com a plateia. A sessão da Calheta, no dia 14, tem início marcado para as 10 horas e deverá terminar pelas 12h30.