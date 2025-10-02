Calheta: CDS defende ação mais ativa da autarquia junto dos agricultores

A candidatura do CDS à Câmara Municipal da Calheta advoga uma ação mais ativa do município no apoio aos agricultores da Calheta.

O CDS defende a construção de novos caminhos agrícolas e o apoio à criação de gado e à pastorícia, nos termos da lei e de forma ordenada.

Os candidatos centristas querem “uma aposta na produção de cana-de-açúcar, onde a Calheta tem grandes tradições, mas para isso é preciso pagar melhor aos produtores, com a revitalização do engenho existente, ex-libris do concelho, com a recuperação do que resta dos muitos engenhos que existiam no território e que permita a criação de uma “Rota do Açúcar”, que inclua o valioso património religioso com origem no “ouro branco”.

No entender do CDS, a Câmara deve, “também apoiar os investimentos inovadores e tecnológicos na área da agricultura, ambientalmente sustentáveis e que possibilitem um aumento da produção para corresponder às necessidades da hotelaria”.

Para além disso, os centristos pedem o fomento do cooperativismo agrícola “para valorizar e escoar as diversas culturas”.

O CDS refere ainda a “necessidade de recuperar e valorizar a gastronomia tradicional das diversas freguesias da Calheta e com isso apoiar a restauração e similares do concelho”.