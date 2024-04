O Município da Calheta irá dar a conhecer esta sexta-feira, dia 3 de maio, as decorações florais que irão embelezar aquela vila nas próximas semanas.

O concelho volta, assim, a associar-se à Festa da Flor, levando a cabo uma série de iniciativas e, inclusive, novidades tanto na marginal, como na Praceta 24 de Junho e também em frente à Câmara Municipal.

A apresentação pública acontece a partir das 15 horas, nos Jardins dos Paços do Concelhos, com a construção do Mural da Esperança por parte dos alunos do 4.º ano de escolaridade das diversas escolas da Calheta.