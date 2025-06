O Município da Calheta assinala esta sexta-feira, 20 de junho, o seu 523.º aniversário com uma Sessão Solene Comemorativa que tem lugar no Porto de Recreio da Calheta e onde discursa, a esta hora, o presidente da autarquia, Carlos Teles, ele que realça a “economia forte e dinâmica” instalada a Oeste e que permite, assim, olhar para o futuro com “otimismo”.

“Afirmação plena no panorama regional”, assim sustentou o autarca sobre o papel que entende que o município representa a nível regional e que cumpre o seu último mandato à frente da autarquia.

Por isso, diz estar “consciente do projeto executado” e que “ficam as bases” para que, quem se segue, possa continuar o trabalho perseguido em torno das pessoas

“Reduzimos a nossa dívida de 12 milhões”, elaborou..

“Reduzimos a carga fiscal ao mínimo”, continuou, focando que o IMI foi reduzido a 3%, “devolvemos os 5% do IRS aos calhetenses”, enumerou, pese embora saiba da dificuldade em aceder à habitação. “Os 26 fogos de habitação a custos controlados estão em fase final de execução”, anunciou Carlos Teles.

Instabilidade política atrasou projeto de recuperação da Quinta Pedagógica dos Prazeres

A recuperação da Quinta Pedagógica dos Prazeres é outro dos projetos que importa executar mas que, realça Teles, só não está ainda no terreno devido “à instabilidade política regional” a que se assistiu.

Ainda em termos políticos, Teles lançou-se à oposição e lembrou as últimas legislativas regionais para assinalar “irresponsabilidade” de alguns.

A “qualidade” do Turismo na Calheta também foi elencada por si, com investimentos “cruciais” a serem feitos a Oeste e agradeceu a “solidariedade” que Albuquerque teve para com Teles desde sempre.

As 8 juntas de freguesia, frisou, são “apoiadas de forma equitativa” e mais há a assinalar a recuperação de vários acessos na freguesia dos Prazeres, a título de exemplo.