‘Caixas Cor de Rosa’ nas escolas secundárias do Funchal facilitam acesso a produtos de higiene feminina

É com o intuito de “facilitar o acesso a produtos de higiene íntima às raparigas adolescentes, de forma discreta e privada, mas sem tabus” que, em breve, as escolas secundárias do Funchal passaram a contar com as chamadas ‘Caixas Cor de Rosa’ nas suas casas de banho.

Conforme destacou uma nota envida à redação, esta é uma iniciativa do projeto “Pink Boxes”, que é fruto de uma parceria entre a Associação Womaniza-Te e o município do Funchal, através da Divisão de Juventude do Departamento de Juventude e Desporto e ao abrigo do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal.

Este trata-se de um projeto sustentável, onde as escolas assumem um papel de sensibilização e responsabilização das jovens adolescentes para a utilização quando necessária e para a reposição do material sempre que lhes seja possível, de modo a que nunca faltem produtos.

Deste modo, na quarta e sexta-feira, a vereadora com os pelouros da Educação e do Social, Helena Leal, deslocar-se-á às escolas em que este projeto será implementado.

Serão elas a EB 2 e 3 Ciclo Dr. Horácio Bento de Gouveia, a Escola Profissional Francisco Fernandes, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Secundária Francisco Franco e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco .

Recorde-se que este projeto visa atuar numa facilitação do ponto de vista económico e financeiro das famílias, pela impossibilidade de aquisição deste tipo de produtos por parte de muitas raparigas, ou por vergonha de abordar o tema com a família ou até na comunidade escolar, trazendo consequências negativas para as adolescentes.

Desta feita, “estas caixas são constituídas por vários packs de produtos higiene, sendo a entrega e o acompanhamento e a reposição nas Escolas da responsabilidade da Associação. Alguns destes produtos são angariados graças ao apoio de diversas empresas em instituições regionais e nacionais”.

De referir que a Associação Womaniza-Te é uma associação juvenil sem fins lucrativos, tendo como principal objetivo promover a igualdade de género e cidadania. Ao nível da Intervenção, promovem ações de sensibilização sobre igualdade de género, violência no namoro/doméstica, violência de género, igualdade no mundo do trabalho/desporto, utilização de linguagem neutra e inclusiva, direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, criam conteúdos online semanais e campanhas online de forma a sensibilizar para estas questões e a assinalar datas importantes.