O presidente do PS-M já tem, pelo menos na cabeça, a lista candidata às próximas eleições regionais mas recusa-se a adiantar nomes. Diz que é muito cedo.

Palavras momentos antes de ter início o primeiro dia dos Estados Gerais do partido, que trazem pessoas da sociedade civil e altos quadros do partido.

Paulo Cafôfo prometeu apresentar um modelo económico para a nossa Região, o qual, no seu entender, está esgotado.

O líder dos socialistas madeirenses considera que o modelo económico do PS será diferente do do PSD, que está esgotado. Assim, diz que os recordes do PIB não correspondem a uma melhoria de igualdade e de oportunidades para os madeirenses.

Afirma que é preciso um investimento público que tenha caráter reprodutivo. Defendeu que há obras por fazer [o PS não é contra as obras] e disse que a Ribeira Brava não pode ser o fim da via rápida. Já para o Caniço e Santa Cruz, defendeu também outro tipo de mobilidade. No social, aposta nas estruturas residenciais.

Paulo Cafôfo quer inovar nas áreas da agricultura e do turismo, como adiantou. Defendeu a necessidade de alocar recursos do Governo para áreas estratégicas, como a economia azul, a questão das novas tecnologias e do digital, entre outras.