Paulo Cafôfo reafirmou hoje, na reunião da Comissão Regional do PS-M, que irá desencadear um processo interno para a nova liderança do partido, no qual não voltará a ser candidato.

O líder socialista madeirense adiantou que irá manter-se na liderança do PS-M até às eleições autárquicas, garantindo estabilidade e dando todo o apoio às estruturas concelhias na preparação para este ato eleitoral.

Na análise à situação política atual, de de acordo com uma nota enviada à redação, o presidente do PS-Madeira reconheceu que o partido não teve os resultados que desejaria nas eleições para a Assembleia da República, quer ao nível regional, quer nacional. “Vivemos tempos difíceis e complicados para o socialismo democrático, para os valores de quem é socialista, de quem acredita na democracia, de quem acredita que a política serve para servir as pessoas”, disse, constatando a existência de “uma onda que nos leva para o populismo e para a extrema direita” e lembrando que há uma ligação direta entre o bom momento do PS a nível nacional e ao nível regional, mas também quando o inverso acontece.

Perante os resultados, Paulo Cafôfo voltou a deixar claro que o ciclo político de mudança na Região que iniciou em 2019 “acabou em 2025, nas últimas eleições regionais”.

“Já afirmei, com todo o sentido de responsabilidade, mas também de compromisso com todos os militantes do PS, que após as autárquicas desencadearei um processo interno de nova liderança no qual não serei candidato. Não irei candidatar-me à liderança do PS, abrindo espaço para uma reflexão, para que surjam outros candidatos e outras candidatas que possam, numa revisão estratégica, alimentar a esperança e construir um projeto para a Região”, sublinhou.